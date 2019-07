Metz Actu : Stationnement, tarifs restauration scolaire, et registre canicule

Les élus de Metz votaient jeudi 6 juillet 2019 en conseil municipal un soutien de 20 000€ pour réduire le coût du stationnement à Metz.



Un partenariat avec "Indigo", concessionnaire des parkings, et la Fédération des Commerçants. Nous écouterons le maire Dominique GROS. ///



Metz proposera la restauration scolaire à 1€ à la rentrée, pour les familles les plus modestes. Nous écouterons Danielle BORI, adjointe à l'éducation. ///



Enfin nous reviendrons sur le plan canicule, déclenché la semaine dernière lors de la vigilance Orange. Nous écouterons Christiane PALLEZ vice-présidente du Centre Communal d'Action Social, et Agnès MIGAUD, adjointe au maire en charge des séniors.



Pour les plus de 65 ans, il est toujours possible de s'inscrire au registre canicule de la ville au 0800 891 891 (Service Allo Mairie N° Vert et gratuit.)