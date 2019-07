Metz candidate au réseau des "villes créatives" de l'Unesco.

Nous retrouverons Gérard Schoenenberger et Sébastien Wagner pour parler histoire. Que s'est il passé le 5 juillet 1830 ?

Metz a déposé le 27 juin sa candidature afin de rejoindre le réseau des 184 villes créatives de l’Unesco. En attendant le verdict, fin octobre, elle lance des projets de coopération avec Québec Katowice et Bogota, trois villes déjà membres de ce réseau. Nous en parlons avec Alain Pacquier, associé avec « Les amis de St Ulrich » à Sarrebourg au projet Bogota et avec Hacène Lekadir adjoint à la culture à la ville de Metz.