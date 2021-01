A Metz, des projets pour connecter écologie, mobilité et aménagement urbain

Les messins connaissent désormais bien Béatrice Agamennone. Mais, pour elle qui est entré en politique via la démocratie participative, la crise que nous vivons depuis bientôt un an a-t-elle changé son regard sur l’action politique et municipale ? L'occasion de faire le point sur les grands projets en chantier et qui vont changer le visage de Metz demain.