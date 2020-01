Metz Féminin, la section féminine du FC Metz.

Encore sous-médiatisé, le sport féminin est sous les projecteurs ce week-end et dans Moselle Actuel. En 2012, il comptait pour seulement 7% des retransmissions sportives dans les médias pour atteindre entre 14 et 18% en 2016.

L'objectif pour 2020: dépasser le seuil symbolique des 20%. Le week-end des 1 et 2 février est un week-end de mobilisation médiatique.

Foot féminin dans Moselle Actuel avec Metz Féminin. Nous entendrons des joueuses dans la seconde partie de l'émission, Amandine Pierre-Louis et Julie Pasquereau. Dans la première partie, ce sera la directrice technique de Metz Féminin, équipe de division 1, Jessica Silva.

Un duo masculin également dans Moselle actuel, comme chaque vendredi pour parler histoire, Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger, portrait du sculpteur messin Emmanuel Hannaux.