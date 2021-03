Metz se rêve Capitale française de la Culture 2022, avec vous ?

Patrick THIL nous présente la candidature de Metz au label "Capitale française de la culture 2022" et invite les messins à partager cet élan sur les réseaux.



L'émblématique adjoint au Maire de Metz, en charge de la coordination en matière de culture et de rayonnement culturel, nous présente ce nouveau label et les points forts du dossier messin, construit autour du numérique.

Résultat attentu le 31 mars 2021.