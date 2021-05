Metz, territoire du commerce équitable

Le Commerce équitable a longtemps été associé à des productions lointaines et à une démarche presque caritative pour soutenir des producteurs de pays du Sud. Entre temps, les confinements successifs sont passés par là et nous n’avons jamais autant parlé de production locale, de circuits court, de petits producteurs. Eclairage sur des démarches complémentaires, dans un monde où, entre écoloogie, humain et économie : "tout est lié".