Mgr Alain Guellec revient sur 2 célébrations : Ordination et Ministere lectorat

Mgr Alain Guellec a ordonné diacre Ludovic Hernandez le samedi 12 septembre dernier, en l'église Saint-Paul de Frontignan. Le week-end dernier Mgr Guellec a institué aux ministères du lectorat et de l'acolytat : Jean, Jean-Luc et Benoît. Une dernière étape avant le diaconat. On revient sur ces 2 célébrations