Mgr Alain Guellec - Sens Mercredi des Cendres

Mercredi 26 Février prochain, pour les chrétiens et chrétiennes du monde entier ce sera l'heure d'entrée dans la période du Carême période de 40 jours jusqu'a Pâques. Et pour débuter cette période, de joie, jeûne, partage et de prières, c'est le Mercredi des Cendres. Le sens de ce jour particulier nous est expliqué par Mgr Alain Guellec.