Michel Roth, chef confit(né) et le dr J.Jacques Erbstein attaque le covid19.

Notre invité Michel Roth, fierté gastonomique de la Moselle, un chef confit(né). Les médias ont souvent cité son nom depuis le début de la semaine, Jean-Jacques Erbstein qui depuis Créhange et avec deux autres médecins généralistes ont mis au point un possible traitement pour combattre le covid 19. Nous nous glisserons ce soir encore dans les Pas de Pia, Olivier Pia notre grand reporter de proximité. Et comme chaque soir nous débutons avec Moselle Actu Commente l'Actu avec Roger Cayzelle et l'un de ses chroniqueurs, ce soir, Jean-Louis Baudoux.