Michel Roth, lauréat du Prix d'excellence de l'apprentissage.

Moselle Actuel avec Jean-Pierre Jager et Gérard Schoenenberger, à la une et dans le nouveau numéro de La Semaine. Moselle Actuel Entièrement consacré, parce qu'il le vaut bien, même si nous l'entendrons peu, à Michel Roth qui a remis la dotation associée au Prix de l'apprentissage d'excellence qu'il a réçu lors de la cérémonie des Ailes de Cristal fin novembre 2019, au Lycée Henri Nominé de Sarreguemines, c'était mercredi 22 janvier. Le vrai sujet de Moselle Actuel, à travers Michel Roth c'est l'apprentissage et la revalorisation de l'apprentissage qui ne doit plus être un choix par défaut. De nombreux témoignages dans l'ambiance du retour pour Michel Roth au Lycée Henri Nominé de Sarregumines où il fut lui-même lycéen, apprenti en alternance. Nous entendrons Michel Roth, Céleste Lett, le maire, Paul Arker, président de l'AMESTE, l'Association Mosellane d'Enseignement Scientifique, Technique et Economique, Jean-Luc Toulza, attaché parlementaire de la députée de Sarreguemines, Mathieu Joppé, apprenti au CFA Henri Nominé, Jean-François Reinert, proviseur de lycée Henri Nominé, Martial Pidolle, directeur régional du groupe Car Avenue, Nicole Muller-Becker vice-présidente de la région Grand-Est, Léa la cheffe.