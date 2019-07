Michel RUDENT : 11è tableau de bord de la conjoncture du CESER Grand Est

Le Conseil Economique Social et Environnemental Grand Est présentait lundi 1er juillet 2019 à Metz son 11è tableau de bord de la conjoncture.



L'étude fait apparaître une embellie du marché du travail, et un commerce extérieur florissant pour notre région, avec des exportations records. Ce tableau de bord du CESER pointe en revanche un coup de frein sur l'économie. Michel RUDENT, président du groupe de travail Conjoncture au CESER, analyse ces derniers indicateurs économiques et sociaux.