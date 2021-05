Michel Vorms : une délégation dense et variée

Nous recevons Michel Vorms, le conseiller municipal délégué à la Défense, à la Mémoire et la vie patriotique, au lien armée-nation, à citoyenneté et à la Lutte contre les discriminations.

Nous nous attacherons à comprendre les enjeux qui traversent cette délégation dense et variée, marquée par les dernières cérémonies du 8 mai, du 10 mai, avec le "mois de la mémoire", sans oublier Napoléon et avec en perspectives les actions contre les discriminations."