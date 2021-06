Michelle Brocheton, bénévole de l'association Habitat et Humanisme

Dans une maison vouée à la démolition, Habitat et Humanisme vient d'installer une colocation temporaire pour héberger à moindre coût des personnes précaires, non loin du centre ville de Rennes.



Trois questions à Michelle Brocheton, bénévole de cette association en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté, qui gère déjà 86 logements en Ille et Vilaine.