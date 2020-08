Midi avec vous - 10 septembre 2020 à 11:45

Du lundi au vendredi à 11h45

Vos midis encore plus proche de vous sur RCF Isère, c'est du lundi au vendredi de 11h45 à 12h ! Le lundi nous parlons économie et emploi, le mardi solidarité et environnement, le mercredi est le jour des enfants, le jeudi celui de la spiritualité tandis que le vendredi est dédié à la détente !