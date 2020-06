Midi détente avec vous !

La chronique culturelle

Philippe Gonnet nos parle photo et financement participatif. L'artiste Mabeye Deme, installé à Grenoble, cherche à financer son ouvrage Wallbeuti ("L'envers du décor" en wolof. Pour soutenir ce livre dont notre chroniqueur nous dit beaucoup de bien ça se passe ici !



Le témoignage

La parole est aussi donné aux acteurs du spectacle vivant, notamment aux indépendants. cette semaine ils manifestaient pour aleter le gouvernement sur leur situation plus que jamais instable et précaire. Ils demandent la suite du "plan de sauvetage de la culture" initié il y a quelques semaines par Emmanuel Macron.



L'idée positive

Nous prenons ensuite la direction du Théâtre Prémol qui faute de pouvoir terminer sa saison 2019/2020 comme prévu organise tout au long du mois de juin des minis évenements. La jauge est de 10 personnes maximum et la réservation est obligatoire. Une façon de revenir tout doucement auprès de son public en ces temps bien difficiles.



"On respire"

Et puis nous terminons par un peu de sport sous la pluie ! Notre coach sportif, Marc Durand, préféré nous rappelle que les intempéries ne sont pas une excuse valable pour abandonner les efforts physiques ! Sortez les baskets et le K-Way, on va courir !



"la musique"

Puisque le temps est maussade, on se quitte avec le titre "Un été sous la pluie" de Roberdam... en attendant le retour du soleil !