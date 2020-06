Midi "détente avec vous" !

La chronique culturelle

Cette semaine Philippe Gonnet, notre chroniqueur culturel a mêlé chronique et billet d'humeur. La ville de Grenoble a tenu une conférence de presse pour présenter, lui aussi, son "plan de sauvetage de la culture" et a soulevé à l'occasion plusieurs inquiétudes, questions. On fait donc le point sur ces annonces, sur les différents avenirs qui semblent se dessiner localement pour le monde de la culture.



L'idée positive

Nous prennons ensuite la direction de La Belle Electrique. La salle de spectacle grenobloise, ne pouvant pas utiliser sa scène pour des raisons sanitaires, a proposé aux amateurs de prendre possession des locaux et de profiter du matériel mais aussi des conseils avisés des professionnels qui y travaillent. L'appel à candidature est désormais clôt et jusqu'à la fin du mois de juilet, les groupes vont donc se succéder dans l'enceinte de "La Belle". Pour suivre l'actualité de la salle et de cette jolie initiative rendez vous sur les réseaux sociaux !



Le témoignage

Nous grimpons cette fois du côté du musée dauphinois, l'un des 10 musées départementaux (bientôt 11) de l'Isère. Depuis le début du mois de juin s'y tient une exposition dédiée aux "Refuges Alpins". Notre invitée Anès Joncquères, en charge de l'exposition, vous donne un aperçu de ce qu'il vous attend sur place: nous découvrons notamment la reconstitution grandeur nature du refuge de l'Aigle, point d'orgue de l'exposition que vous pourrez admirer jusqu'au 21 juin ⬇

"On respire"

Cette semaine pour l'idée sport, santé nous sommes en compagnie de Ludovic Erard, directeur du bureau des guides et accompagnateurs en montagne de Grenoble. Les professionnels de la montagne ont pu reprendre le travail et les activités ne manquent vous l'entendrez. De quoi occuper son week end en mêlant découverte mais aussi sensibilisation au respect de la biodiversité.



La musique

On se quitte en musique avec le titre Kobilka du groupe Tram des Balkans. Ils seront à l'affiche de la programmation 2020/2021 du Grand Angle de Voiron. Vous pourrez réserver vos places dès le 17 juin !