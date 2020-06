Midi "détente" avec vous

La chronique Culturelle

Aujourd'hui Philippe Gonnet se penche sur la programmation de la nouvelle saison de l'Hexagone de Meylan, l'une des deux scènes nationales de Grenoble. Une affiche moderne et futuriste, qui selon les mots d'Antoine Conjard, le directeur de l'Hexagone évoluera dans "l'éducation artistique, scientifique et terrestre - au sens de la réaction de la planète à l'activité humaine - c'est à dire dans la transdisplinarité"



Le témoignage

Lundi, les cinémas ont pu enfin rouvrir leurs portes et ce après 99 jours de fermeture forcée.

Bien évidemment des règles sanitaires sont à respecter et cette rentrée a démandé un peu d'oganisation aux directeurs de cinémas sur le plan de la programmation: il a fallu jongler entre les nouveaux films mais aussi ceux sortis ces derniers mois et qui ont été privés de leurs spectacteurs.

Malgré tout cette reprise de l'activité c'est comme la lumière au bout d'un long tunnel. Bruno Thivillier, le directeur du Méliès à Grenoble est notre invité.



"on respire"

Dans quelques jours le Tour de France aurait du s'élancer et poser ses valises 3 jours en Isère, autour du 14 juillet. Malheureusement la grande boucle ne prendra le départ qu'à la fin de l'été.

Alors les amoureux du vélo peuvent se consoler en feuilletant le livre "Etapes: Le Tour de France en Isère". Un ouvrage paru cette semaine aux Editions Glénat et qui met en lumière l'histoire qui unit notre département au Tour depuis plus d'un siècle.

L'un des chapitre de ce livre est consacrée aux femmes et est signé par Céline Combier, journaliste et cycliste. C'est elle que l'on entend cette semaine dans notre chronique "évasion".



l'idée positive

Chaque semaine nous partageons avec vous de jolies intiatives, et celle du jour est musicale.

Les chanteurs Antonio Placer et Antonio Campos ont unis leurs voix et leurs cultures lors du concert TROVAOES, qui s'est tenu notamment à la MC2. Aujourd'hui ils font appel à votre générosité pour que ce spectacle donne lieu à un album live ! Une cagnotte en ligne a été ouverte sur le site KissKissBankBank.



La musique

Et puisque vous ne connaissez peut être pas encore la musique d'Antonio Placer et Antonio Campos et que vous souhaitez entendre quelques notes avant de soutenir leur beau projet, voici l'un de leurs titres issus de TROVORES, il s'intitule "Farruca".

