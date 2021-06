Midi-Minimes (musique classique) - Lokal Concept Store, mode belge durable

Bruxelles sous les pavés - Thierry Demey : La Roue, cité jardin d'Anderlecht



Coup de projecteur : Véritable tradition estivale, le Festival Midi Minimes rend la musique classique accessible à tous.



Du 1er juillet au 31 août, ce festival propose des concerts classiques courts (35 minutes), tous les jours de la semaine, à la pause tartine (12h15 et 13h15), pour la modique somme de 6 euros.

Comment bouder son plaisir?



Ecoutez la passion communicative de son directeur artistique, Bernard Mouton.



midis-minimes.be



L'Air du Temps : Lokal Concept Store, la vitrine de la mode belge durable.

Créée par Aura Arevalo et Sancar Demicri, cette boutique plateforme met en avant des designers (il y a des vêtements, mais aussi des bijoux et de la déco dans ce local sur 2 étages) qui s'inscrivent dans une démarche éthique, responsable et durable.

Ce que l'on appelle la slow fashion.



Ecoutez Aura Arevalo et Sancar Demicri en parler.



Rue des éperonniers,18

www.lokalconcept.com