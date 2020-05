Midi solidaire avec vous !

La chronique solidaire :

Notre chroniqueuse, Anne-Laure Pinoche-Perret a choisi de nous parler du Secours Catholique qu'on ne présente plus. Mais malgré la renomée, le Secours est en difficulté après deux mois de confinement.

Pour aller plus loin : don.secourscatholique.org

LE TÉMOIGNAGE :

Chantal est originaire du cameroun. Elle est passionnée de couture. Elle est arrivée en France il y a 3 ans environ et attend désormais le statut de demandeur d’asile. Chantal nous raconte son expérience du confinement, centré sur sa foi et sur la découverte de la fraternité de ceux qui l'entourent.

L'idée positive

La chorale Grenoble Virtual Collective nait au tout début du confinement sur l'idée d'une poignée d'artistes grenoblois. Le jour du déconfinement leur clip fait maison sort sur internet. Le but : faire la promotion de leur collecte au profit de la Fondation Abbé Pierre qui vient en aide aux plus précaires.

Pour aller plus loin : la collecte sur facebook