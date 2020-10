Mieux comprendre le conflit du Haut Karabakh

Depuis fin septembre, de nouveaux combats opposent Azerbaïdjanais et séparatistes du Haut-Karabakh. Cette région montagneuse du Caucase, peuplée d'Arméniens, a proclamé en 1991 son indépendance, qui n'est pas reconnue par la communauté internationale.

Vu du ciel, il faut zoomer en Asie, plus précisément entre mer Noire et mer Caspienne, pour apercevoir cette région montagneuse du Caucase enclavée en Azerbaïdjan. Le Haut-Karabakh s'étend sur 4 400 km², soit environ la superficie de la Haute-Savoie. Selon l'AFP, il compte quelque 150 000 habitants, avec une population à 99% arménienne par la langue, la culture et la religion chrétienne.

L'Azerbaïdjan, dont la capitale est Bakou, a pour langue officielle l'azéri, une langue turque, et compte quelque 10 millions d'habitants. C'est un Etat laïque à la population majoritairement musulmane, plus précisément chiite, avec une minorité sunnite.