Mika, c’est mon ami, c’est mon maître, c’est mon maître, c’est mon ami

Marié à une Indonésienne, Gati, Mika est entrepreneur et fondateur de l’entreprise de croissance personnelle Soul in a Mind. Il a créé aussi une organisation internationale de formateurs sportifs dans le milieu des sports extrèmes ICOPRO, présente dans 95 pays avec plus de 16000 membres. Aujourd’hui, il accompagne des individus dans le monde entier en maîtrise de soi et en émergence spirituelle et il contribue à l’épanouissement de la conscience humaine.

Spécialiste de la méditation, du yoga, il conduit des formations à BALI, comme la formation OSER ETRE SOI, des retraites MEDITATIVES, mais aussi des formations par internet, comme SELF MASTERY (la maîtrise de soi).

Pourtant sa vie n’a pas été « rose ». Comment a t’il pu passer de la violence sexuelle qu’il a connu a autant de paix intérieure et de contribution pour les autres ? Il nous offre un magnifique témoignage.

Pour télécharger gratuitement sa méditation ANAPANASATI, cliquez sur ce lien

https://zils-emergences.com/la-meditation-anapanasati-par-mika-denissot/