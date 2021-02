Milan Cohen projet musical Tina wants (rediff) - Nicolas Thys, Convivial ASBL

File dans ton livre - Delphine Freyssinet / Frédérique Petit : "Plog, l'éléphant qui se cherchait un métier" collectionCasterminouche, éditions Casterman



Coup de projecteur (rediff) : recommandé par Culture Quarantaine, notre partenaire, on reçoit Tina Wants.

Sous ce nom de femme, se cache un homme, Milan Cohen. Il nous parle de ce concept musical Tina Wants et surtout de l'album qui vient de sortir "False Alarms"



L'Air du temps : Pour accompagner les réfugiés et les primo arrivants tout au long de leur parcours, de leur installation à leur insertion en Belgique, plusieurs associations existent.

Convivial est un mouvement qui regroupe plusieurs de ces associations. Pour parler de son rôle, ses missions, l’invité est Nicolas Thys, qui fait partie du département sensibilisation et vivre ensemble de Convivial.