Milan Cohen "Tina wants" - Reload Belgium

"Dans la cuisine d'Olivier" - Olivier Frey : aujourd'hui, Isabelle de Bordeaux, qui a crée un kit de dégustation pour initiater le public au vin.

www.isabelledebordeaux.com



Coup de projecteur : recommandé par Culture Quarantaine, notre partenaire, on reçoit Tina Wants.

Sous ce nom de femme, se cache un homme, Milan Cohen. Il nous parle de ce concept musical Tina Wants et surtout de l'album qui vient de sortir "False Alarms"



L'Air du Temps : Comment soutenir les entrepreneurs en faillite ?

Reload Belgium accompagne, sur le plan humain, et gratuitement les chefs d'entreprise en proie au dépôt de bilan.

Comment rebondir pour mieux repartir? Fred Colantonio, initiateur du projet Reload Belgium et auteur du livre Rebondir sur l’échec ,et Sébastien Hamende, coordinateur du projet nous l'expliquent