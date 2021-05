Mini D festival, Lisa De Boit - D. Costermans "Le bureau des secrets pro..."

Le plein de bulles - Frédéric Ronsse : "Ludwig et Beethoven" - Mikael Ross (Dargaud)



Coup de projecteur : Lisa De Boit, danseuse chorégraphe fondatrice de la compagnie Giolisu, pour parler de son nouveau spectacle "Je Suis Sisyphe / Dream a Little Dream" (collaboration avec Rudi Galindo de Teatro Pachuco)

Un spectacle qui se joue au Théâtre Marni, devant le jeune public le jeudi 6 mai à 13h30, dans le cadre du Mini d Festival, festival bruxellois qui donne le pouls de la danse contemporaine jeune public au printemps, par des représentations tous publics et scolaires, des maternelles aux ados bruxellois.

www.theatremarni.com



L'Air du Temps - thématique Travail : Dominique Costermans pour le tome 2 du "Bureau des secrets professionnels - histoires vécues au travail" qu'elle signe avec Régine Vandamme, publié aux éditions Renaissance du Livre.