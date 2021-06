Mobilisations citoyennes : Pourquoi ? Comment ?

Samuel COLIN s'implique dans des projets associatifs depuis la fin de ses études mais a basculé dans une mobilisation plus intense en 2015, à l'occasion de l'organisation d'Alternatiba Nancy, puis d'actions autour de la COP 21.

Il organise aujourd'hui des formations aux mobilisations citoyennes sous forme d'actions solidaires et non violentes qu'il nous présente ce soir dans CItoyen De Demain avec Patricia Cartigny et Denys Crolotte.