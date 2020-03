Mohamed Sakho depuis Dakar et Tatiana Todeschini depuis Metz-Borny.

Nous serons au Sénégal dans la seconde partie de Moselle Actuel avec Mohamed Sakho, sénégalo-français, le regard du Sénégal sur la pandémie en Europe et l'arrivée du Coronavirus au Sénégal. Nous entendrons le témoignage de Tatiana Todeschini, confinée avec son petit garçon et sa maman en haut d'une tour à Metz-Borny, Moselle Actu commente l'actu avec Roger Cayzelle et Chantal de la Touane et l'Actu en Région avec Sébastien Souici. Vous savez tout !