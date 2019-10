Monique Gibotteau : "Les enfants vont très naturellement vers les personnes âgées"

En ce qui concerne le Loir et Cher la semaine bleue a commencé le 8 octobre pour s'achever le 13 octobre. Pour cette année 2019 le thème retenu est "pour une société plus respectueuse de la planète : ensemble agissons".

Monique Gibotteau, vice-présidente du département de Loir et Cher en charge des solidarités et Stéphanie Magnain-Thill, directrice adjointe à la direction de l'autonomie et de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.