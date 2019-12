Monseigneur Batut : "Christophe Lebreton est une belle figure de saint, de

martyr"



Monseigneur Batut a souhaité qu'une année soit consacrée à la figure spirituelle de Christophe Lebreton qui a été béatifié le 8 décembre 2018 à Oran avec 18 autres religieux et religieuses qui sont allés au bout de leur engagement et de leur vocation. A ce titre des actions sont proposées afin de mieux découvrir l'itinéraire spirituel de ce moine blésois. Marie-Annick Pellé, coordinatrice du comité de pilotage et Monseigneur Batut