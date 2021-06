Monseigneur d'Ornellas et la fête de la radio

A l'occasion des 100 ans de la radio, Mgr d'Ornellas, archevêque de Rennes, nous dit comment il vit ses interventions à la radio sur RCF alpha.



Pour découvrir cette fête de la radio sur RCF Alpha vous pouvez vous rendre sur notre site rcf.fr et réécouter les émissions de lundi, mardi et jeudi à 12h15.



Et pour découvrir le parcours de croyant et de pasteur de Mgr d'Ornellas, vous pouvez écouter "Au coeur de la Foi" chaque dimanche du mois de juin à 9h30. Il répond aux questions de Didier Ovigneur.