Ce mercredi 3 juin, le conseil national de sécurité a donné son feu vert. Les activités culturelles sans public peuvent reprendre dès lundi 8 juin. Et il aussi s’est mis d’accord sur la date du 1er juillet pour un retour de la foule, avec un maximum de 200 personnes autorisées.

Mais en attendant artistes, mélomanes, férus de théâtre, passionnés de cinéma, bref tous ceux qui ont un goût du live et des représentations, on fait quoi ?

Coup de projecteur sur une initiative qui pour patienter vous permet d’entendre ou de voir depuis chez vous des artistes vous lire des poèmes ou vous jouer des morceaux. Le tout gratuitement.

Cette initiative s’appelle Artists calling, les coups de fils musicaux et poétiques.

On en parle avec notre invité, Morgane Mathieu, la responsable communication de l’ASBL Musiekpublique qui défend et promeut les musiques du monde. L'ASBL est aussi à l’origine du projet.