Mosactu commente l'actu

- Depuis plus d’un an déjà le paysage social français est occupé par des mouvements de contestation assez puissants, parfois violents en tout cas très visibles.Après les gilets jaunes l’heure est désormais aux mobilisations syndicales sur le dossier des retraites. Nous n’aborderons pas ce soir le fond du dossier retraite que connait sur le bout des doigts Jean Louis Malys. mais je voudrais vous poser une question simple : pourquoi notre pays– où les présidents de la république dévissent uns après les autres–ne parvient onl pas à dialoguer et à trouver des compromis pour progresser. Est simplement une question de culture historique ou ne faudrait-il pas aussi changer notre architecture institutionnelle ou notre mode de fonctionnement ?

- Les questions environnementales sont de plus en plus au cœur des préoccupations de nombre de concitoyens en France mais aussi désormais lors de nombreux autres pays de la planète. L’objectif central consiste bien sûr à lutter contre le réchauffement climatique. Mais dans ce domaine, en faisons-nous assez, nous citoyens, Est-ce aussi le cas des entreprises, des pouvoirs publics ou des élus dans les villes les régions. Est-ce le cas au niveau de l’État est au niveau de l’Europe ?

- Nous entretenons avec nos amis luxembourgeois des rapports formidablement ambigus. Nous reprochons à ce pays de s’être relancé à partir de procédés fiscaux assez discutables mais dans le même temps nous envions sa formidable croissance et nous allons y travailler. Alors que le Grand-Duché propose plus de 100 000 emplois aux salariés lorrains nous demandons au de Luxembourg de rétrocéder une partie des impôts versés au Grand-Duché par les travailleurs frontaliers . N’est-il pas temps de sortir de ce climat délétère et comment ?

- Ce qui vos a ému, passionné ou simplement intéressé dans l’actualité de cette année 2019 . La parole est libre