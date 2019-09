Mosactu commente l'actu

Aujourd'hui autour de Roger Cayzelle: Aziz Mébarki/ Jean Louis Baudoux et Sylvain Vuillaume



- La canicule et la sécheresse semblent. Désormais s’installer régulièrement et durablement. Contrairement à ce que pensent beaucoup d’urbains, le beau temps n’est pas toujours synonyme de bien-être : la lutte contre le réchauffement et le dérèglement climatiques apparaissent de plus en plus préoccupants. Partagez-vous ce point de vue?



- Nous allons parler de la situation politique à Metz qui devient très difficile à décrypter. À sept mois des élections la situation apparait pour le moins

très confuse. Trois listes paraissent actuellement dans les starting-blocks : le RN mené par F Grolet, celle des Républicains emmenés par F Grosdidier … mais aussi semble-t-il la liste « Esplanade » conduite par Xavier Bouvet...



- Jamais le Tourisme et la Culture n’ont pris autant d’importance dans notre région, en Lorraine dans le Grand Est. De votre point de vue quels sont les événements culturels qui vont on le plus marqué ?



- Qu’est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces semaines d’été

sur un plan personnel ou dans un domaine plus large