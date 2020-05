Mosactu commente l'actu la reprise!

Séquence 1 : La première semaine de déconfinement a montré que ce moment tant attendu n’a pas provoqué des explosions de joie à l’exception très médiatisée de joyeux drilles du canal Saint-Martin à Paris. Dans l’ensemble les habitants de nos villes, grandes ou petites, sont restés très prudent mais aussi, il faut bien le dire , assez tristes. Le moins qu’on puisse dire c’est que dans la période l’ambiance est plutôt morose .Est-ce que tout cela préfigure le monde d’après,, un monde moins festif et moins joyeux ou est-ce que tout cela n’est que provisoire ?. En fait comment l’imaginez-vous ce fameux monde d’après

Séquence 2: La Moselle et l’Alsace et le Grand Est restent pour l’instant en zone rouge,. Cela a pour conséquence de laisser fermé les parcs et jardins et cela peut on pourrait empêcher la réouverture des restaurants et des cafés le 2 juin alors que dès aujourd’hui la Sarre ré ouvre ses cafés et ses cinémas Est-ce que les dispositions prises en France vous paraissent justifiées ? Ne risquent-t-elle pas de stigmatiser notre département et notre région déjà touchée par la crise économique ? Comment sortir de cette situation ?

Séquence 3: Nous ne cessons de le répéter : nous vivons au cœur de l’Europe, au cœur de l’espace Schengen, au cœur de cette grande région transfrontalière donc nous pensons qu’elle est un atout considérable pour notre développement de nos régions. Pourtant dès le début de la crise les frontières se sont fermés parfois brutalement y compris à travers de véritables barrages au sein même de nos communes transfrontalières. Pensez-vous que cela marque la fin de la Grande Région ?

Séquence 4: Nous allons terminer notre émission par une séquence plus subjective ; au-delà de ce que nous venons d’évoquer qu’est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces semaines si particulières