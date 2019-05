Mosaïques - 20 juin 2019 à 12:00

Tous les jeudis à 18h30

Nous vivons dans une société de plus en plus éclectique, faite d'assemblage de cultures, d'identités, une véritable mosaïque d'entités qui se juxtaposent. La France pays des droits de l'homme tendrait vers une égalité des droits, à la santé, au logement, à la scolarité... Mais qu'en est-il de nos jours ? Le droit à la différence tout simplement existe-t-il ? C'est à travers des rencontres et des témoignages, des histoires de parcours individuels, que Muriel Bray, éducatrice spécialisée, se propose d'aborder ce thème, avec la seule prétention de mettre de l'humanité là ou les statistiques nous rattrapent, là ou le cloisonnement nous enclave...