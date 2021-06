Mosell'âne, l'asinerie de Laure Clément et Robin van Haaren à Foulcrey

Au pays de Sarrebourg, à Foulcrey, l'asinerie de Laure Clément et Robin van Haaren, labellisée Qualité MOSL, se développe depuis 2010.

Mosell'âne propose ses savons et soins à base de lait d'ânesse et vous invite à visiter l'asinerie. Il est possible également de séjourner dans les gîtes insolites de Robin' son.



https://www.gites-robinson.fr et https://www.soins-lait-anesse.com