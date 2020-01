Moselle Actu commente l'actu

- Nous allons commencer par un phénomène préoccupant pour tous ceux qui sont attachés à une démocratie apaisée Ce phénomène c’est celui de la de la violence dans les manifestations. Cette violence ne concerne pas seulement notre pays mais elle est bien présente en France, du côté des manifestants débordés souvent par des groupes extrémistes, mais aussi parfois du côté de la police. Notre police républicaine n’est pas toujours irréprochable comme le montrent quelques affaires récentes On ajoutera pour être complet que la violence se situe aussi au-delà des manifestations. La nuit de la Saint-Sylvestre Sylvestre des voitures sont maintenant régulièrement brûlées et plus récemment la gendarmerie de Farébersviller a été attaquée la nuit. Chers amis que pensez-vous de tout cela et comment peut-on sortir de cette escalade ?

- Ce n’est pas une bonne nouvelle en ce début d’’année mais l’INSEE nous apprend que la démographie du Grand Est reste atone. L’attractivité de notre région reste toujours trop faible. Mais je voudrais surtout évoquer un phénomène récurrent est assez contradictoire, très visible la Metz : l’exode urbain continue à se poursuivre. A Metz les communes périphériques gagnent des habitants au détriment de la ville centre. EN dix ans Metz a perdu 7000 habitants alors que les communes périphériques en gagnent. Au total la population de MM reste d’ailleurs stable. Alors qu’onne cesse de proclamer haut et fort qu’il faut éviter à tout prix l’étalement urbain.que pensez vous de tout cela ?

- Ça devait arriver. La ville de Rennes va ’interdire en France les terrasses chauffées ? ces terrasses de café ou de restaurant occupées l’été et presque autant l’hiver par des fumeurs bien sûr, mais aussi par celles et ceux qui veulent profiter du plaisir qu’il peut y avoir à être dehors y compris au cœur de l’hiver pour boire un verre entre amis. Les médias lorrains ont consacré plusieurs reportages à ce sujet notamment à Metz. Restaurateurs et clients ne semblent guère avoir envie qu’on arrête de chauffer les terrasses , ce réclament quelques écologistes. Et vous qu’en pensez-vous ?

- Ce qui vous a intéressé, ému, déplu ou enthousiasmé ces derniers jours.