Moselle Actu commente l'actu

- Le philosophe allemand Hartmut Rosa retient actuellement l’attention avec sa théorie de la résonance. Pour le philosophe, qui vit à Iéna, l’accélération constitue un problème majeur dans les sociétés développées : accélération des techniques, des changements sociaux et des rythmes de vie. Tout va toujours plus vite. Cela génère un rétrécissement du présent et l’impression de manquer de temps en permanence. Pour Rosa l’accélération est en fait une nouvelle aliénation. Chers amis n’est-il pas tant de poser le sac ?

- L’association Villes et villages a publié il y a une semaine une étude qui concerne les villages de France où il fait bon vivre. Les résultats il faut bien le dire nous ont un peu surpris. Le village de moins de 2000 habitants où il fait le mieux vivre en France est le village de Peltre. Chers amis ma question est simple comment expliquez-vous ce classement ? Quelqu’un a-t-soudoyé les rédacteurs de l’étude ou y a –t-il des raisons plus objectives pour explique tout cela ?

- Les trains de nuit sont de retour. Non pas en France mais en Belgique où ils avaient pourtant été supprimés il y a près de 20 ans . Dès maintenant on pourra se rendre en une nuit de Bruxelles ou de Liège vers Vienne ou Innsbruck.

En France la SNCF a supprimé progressivement tous les trains de voyageurs qui circulaient la nuit. Il ne reste actuellement que deux lignes en wagons couchettes (‘de Paris à Briançon et de Paris à la frontière espagnole) alors que plus de 60 lignes de nuit circulaient sur le territoire français il y a une trentaine d’années. Vous vous souvenez bien sûr tous de la ligne Metz Marseille Vintimille supprimé il y a quelques années seulement. En France nombreux sont ceux qui plaident pour le retour du train de nuit. Êtes-vous de cet avis ? Est-ce que cela ne va pas nuire aux transports aériens intérieurs ? Est-ce réaliste ?

- Ce qui vous a intéressé, ému, déplu ou enthousiasmé ces derniers jours.