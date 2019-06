Moselle Actu commente l'actu

- L’actualité sociale a été occupée en France tout au long de ces derniers mois par un mouvement social sans précédent suivi d’un grand débat surmédiatisé et la promesse d’un changement de cap de la part du PR.. Maintenant que les élections européennes sont passées percevez-vous vraiment ce changement de politique qui devait normalement déboucher sur plus grande attention aux questions sociales ?

- La question des trotinettes! Que pensez-vous de ces évolutions et de ses nouveaux modes de transport. Est-ce que cela va dans bon sens ou n’y a-t-il pas simplement un effet de mode ? Faut-il réguler tout cela pour éviter les accidents ?

- À l’occasion de la fête de la musique la presse régionale a réalisé un sondage pour savoir quelles étaient les chansons préférée des Français. Pour l’ensemble de la population Goldman arrive largement en tête avec trois titres sur dix. Suivent Brel, Cabrel, Aznavour, Indochine, Joé Dassin Edith Piaf. Quelles grandes tendances percevez-vous ?

- Ce qui vous a ému, passionné ou simplement intéressé dans l’actualité de ces derniers jours. La parole est libre