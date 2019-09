Moselle Actu commente l'actu

- Les médias en ont parlé toute la semaine dernière : les gilets jaunes étaient censés faire

leur rentrée samedi (avec un succès relatif semble-t-il) . Mais plus largement pensez-vous

que le feu couve sous la braise en France et que la rentrée sera chaude sur le dossier des

retraites notamment mais aussi sur d'autres sujets

- C'est la tendance politique du moment : les femmes et surtout les hommes politiques s'affranchissent de plus en plus de des partis politiques y compris de leur propre parti. Dès lors une question se pose : est-ce que les partis politiques pèsent encore sur quelque chose ?

- La semaine prochaine sera celle de la mobilité. Du 13 au 22 septembre nous sommes tous invités à être Métro mobiles dans les grandes villes en particulier. L'objectif est évidemment de sortir dut tout voiture. Questions simples chers amis : allez-vous y participer et seriez-vous prêt à tenter l'expérience « 'un mois sans ma voiture » proposée par Metz métropole ?

- Nous allons terminer notre émission par une séquence plus subjective ; au-delà de ce que nous venons d’évoquer qu’est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces dernières semaines ou , pour le dire autrement quels sont vos coup de cœur et vos coups de gueules de l’été