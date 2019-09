Moselle Actu commente l'actu

- En cette période de rentrée il faut bien constater que les situations sociales tendues sont assez nombreuses. Pour l’heure c’est la question des retraites qui est au centre des débats avec de fortes oppositions exprimées par plusieurs catégories sociales.

Le gouvernement souhaite engager une réforme en profondeur sur les retraites. Vous semble-t-elle bien comprise et vous-même y comprenez-vous quelque chose ?

- Nous sommes exactement à six mois des municipales (le 15 mars 2020) Progressivement les candidatures commence à émerger comme par exemple à Thionville même si la situation à Metz reste très compliquée. Que pensez-vous des premières candidatures qui s’annoncent mais surtout quels sont pour vous les tendances et les enjeux de ces élections au plan national mais aussi bien sûr dans notre région

- « Metz outragée, Metz brisée, Metz martyrisée mais pas encore libérée » c’est ce clament haut et fort Dominique GROS et Jean-Luc BOHL. Le maire de Metz et le président de Metz métropole s’expriment en effet publiquement tsur la disparition pure et simple de l’université messine dans une carte publiée par le président de la conférence des universités françaises. Au plan national dans l’esprit des universitaires parisien Metz serait rayé de la carte.

Au-delà de cette mini tempête n’y a-t-il pas le sentiment que Metz ne compte plus dans le paysage universitaire et peut-être dans le paysage économique ?

- Vos coups de cœurs, vos coups de gueules, ce qui vous a frappé , intéressé ému , passionné ces derniers temps