Moselle Actu commente l'actu

- En ce jour de deuil national nous ne pouvons pas ne pas évoquer dans cette première séquence la disparition du président Jacques Chirac qui nous a quitté à 86 ans à l'issue d'une période de sa vie marqué par la maladie. Comment expliquez-vous la puissance de cette émotion collective ?

- Trois ans après sa création, la nouvelle région Grand Est laisse sceptiques de nombreux observateurs et notamment la Cour des comptes qui publie un rapport assez sévère indiquant que ses nouvelles grandes régions créés en 2016 entraînent davantage qu’elles ne génèrent d’économies. Ces hyper grandes régions ont-elles malgré tout un avenir ?

- C’est hélas une réalité contemporaine : le divorce est consommé depuis un bon moment entre les médias et les citoyens de notre pays Les partis politiques manifestent désormais eux aussi cette méfiance vis-à-vis des médias. Que pensez-vous de cette défiance grandissante ? Est-elle justifiée ? Vous inquiète-t-elle ?

- Vos coups de cœur et vos coups de gueules mais pas seulement, tous les sujets sont ouverts à votre sagacité