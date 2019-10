Moselle Actu commente l'actu

- L’ 'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen a été éclipsée par le décès de Jacques Chirac. On s’aperçoit aujourd’hui que cet incendie était extrêmement grave et qu’il pourrait avoir des conséquences qui peuvent ne pas être anodines.

Que pensez-vous du traitement médiatique de cet accident ?

- Tous les sondages le confirment : les partis politiques sont de plus en plus discrédités dans l’opinion publique. Le PS et la FI sont un étiage extrêmement bas mais les partis je droite et d’extrême droite ne se portent pas mieux. Ils sont rejetés dans les enquêtes d’opinion par 70 % des Français. En ce qui concerne le palmarès des personnalités la tendance est au vintage : Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal font la course en tête avec 30pc d’opinions favorable s et aucune personnalité nouvelle n’émerge vraiment. Le vintage et la nostalgie est-elle aujourd’hui une tendance durable ?.

- Vous avez sans doute lu l'histoire du coq Maurice sur l'île d'Oléron. Cette bête charmante a gagné le procès intenté par de nouveaux habitants de l'île qui lui reprochaient de les réveiller beaucoup trop tôt. Cette anecdote très médiatisée est symptomatique des conflits qui restent fréquents entre les ruraux et les néo ruraux Pensez-vous que cela va s'accentuer et que vous voudriez vous faire pour calmer tout cela ?

- Nous terminons notre émission par une séquence plus subjective ; au-delà de ce que nous venons d’évoquer qu’est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces semaines d’été sur un plan personnel ou dans un domaine plus large. Vous pouvez choisir plusieurs sujets