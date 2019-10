Moselle actu commente l'actu

- Les élections municipales ont lieu dans 5 mois et les choses commencent à se décanter dans notre région. À Nancy LREM semble vouloir soutenir L Hénart, à Thionville Pierre Cuny veut s’appuyer sur une majorité du centre droit à laquelle s’associerait la République en marche. À Forbach le républicain Alexandre Casarro veut aller à la bataille avec les Marcheurs. À Metz par contre la République en marche semble non seulement divisée mais aussi isolée, sans alliance pour l’instant avec la droite de François Grosdidier et la gauche de Xavier Bouvet. Y a-t-il vraiment une stratégie de la République en marche au plan régional et au plan national ?

- L’usine Knauf va entrer très prochainement en phase de production. Cette usine implantée à Illange est contestée par un certain nombre de riverains qui l'accusent d'être très pollante. Patrick Weiten de son côté reste droit dans ses bottes et veux continuer à faire de la Moselle une terre d’industrie. Les faits semblent lui donner raison. En 2017 et 2018 les investissements industriels en Moselle ont flirté avec le million d’euros. Qu’en pensez-vous ? Faut-il pousser dans cette voie au contraire diversifier davantage l’économie mosellane autour du tourisme et loisirs et des services ?

- On en parle sans doute un peu moi en ce moment mais la vitesse sur nos routes reste pour l'instant encore limitée à 80 km heure. On a promis au département de leur laisser la possibilité de revenir au 90 km/h mais cela paraît moins simple qu’il n’y paraît. Les conditions de ce retour sont en effet draconiennes : on ne pourra pas, par exemple réintroduire les 90 km heures suris les portions de routes qui ont au moins 10 km d’un seul sans intersection et sans traversée de hameau. Qu’en pensez-vous?

- Ce qui vos a ému, passionné ou simplement intéressé dans l’actualité de ces derniers jours. La parole est libre