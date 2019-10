Moselle Actu commente l'actu

- La collision entre un TER et un convoi exceptionnel dans les Ardennes il y a deux semaines a déclenché un mouvement social dans l’ensemble du pays. Un rapport récent de la Cour des Comptes décrit en effet une réalité très contrastée On y apprend que la fréquentation des TER est en baisse entre 2012 et 2018. Les TER transportent chaque jour 900 000 voyageurs en France pour un cout de 8 milliards d’euros. Avec souvent un fréquentation très faible. Au-delà des slogans comment sortir de cette situation paradoxale ? Faut-il faire davantage appel le secteur privé ? Faut-il transférer des services sur la route ? D’une manière générale que feriez-vous pour gagner davantage de voyageurs ?

- C’est une évidence : la démocratie représentative est en crise depuis maintenant plusieurs années. Pour y remédier la démocratie participative apparait à certains comme la panacée notamment à travers le tirage au sort. On propose ainsi de plus en plus souvent la mise en place d’assemblées citoyennes composées de citoyens tirés au sort qui pourraient émettre des recommandations et peut-être même prendre des décisions. Cela cela va être le cas dans le domaine de l’environnement. Pensez-vous que le tirage au sort peut sauver la démocratie ?

- La classe politique lorraine est certes assez partagée sur le sujet mais certains élus français exigent maintenant plusieurs années que nos amis luxembourgeois rétrocèdent aux collectivités lorraines une partie des impôts versés par les 100 000 frontaliers français, des impôts retenus à la source par l’entreprise où ils travaillent. Faut-il mener continuer à mener ce combat et comment faudrait-il faire pour répartir les sommes octroyées par les luxembourgeois ?

- Nous allons terminer notre émission par une séquence plus subjective ; au-delà de ce que nous venons d’évoquer qu’est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces derniers jours ? La parole est libre