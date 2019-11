Moselle Actu commente l'actu

- Depuis le 1er novembre les conditions de l'indemnisation du chômage se sont durcies, ce qui provoque la colère de Laurent Berger mais aussi de la CFTC ou de grandes associations caritatives telles ATD quart monde, le secours catholique ou le secours populaire Français. Toutes ces organisations craignent que ce durcissement entraîne une augmentation de la précarité. Cela pose en tout cas deux questions. Sur le fond que pensez-vous de cette décision prise unilatéralement par le gouvernement ? Sur la forme le président de la république est-il vraiment disposé à travailler avec les grandes organisations représentatives ? Si la réponse est négative pourra-t-il continuer dans cette voie longtemps au moment où se profile un confrontation sur les retraite qui risque d’enclencher une la radicalisation de nombreux acteurs ou de nombreux citoyens ?

- Le Républicain Lorrain dans son numéro de de jeudi dernier a évoqué l'avenir de l'automobile dans le Grand Est à partir notamment d'une réflexion engagée par le comité régional de la CGT. Le syndicat souhaite notamment que la Région Grand Est développe une vraie filière de l’électrique notamment autour des batteries. La CGT estime toutefois qu’il ne faut pas miser sur le tout électrique, selon elle le thermique n’a pas dit son dernier mot et l’hydrogène jreviens aussi dans le jeu. À un moment où l’industrie passe un moment difficile en Allemagne notamment partagez-vous ce volontarisme ?

- Le dernier numéro du mensuel l'Estrade notre ami Aziz Mebarki contient notamment un dossier sur la gratuité des transports. Rendre gratuit le transport public est en effet une revendication ou une proposition qui semble de plus en plus reprise par les candidats aux municipales. Chers amis, faut-il avancer dans cette direction et réaliser la gratuité des transports publics à l’exemple de ce qui s’est passé à Dunkerque ou au contraire tout cela vous semble-t-il au contraire démagogique ?

- Ce qui vos a ému, passionné ou simplement intéressé dans l’actualité de ces derniers jours. La parole est libre