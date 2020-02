Moselle Actu commente l'actu

- Les lanceurs d’alerte, souvent très jeunes, qui nous mettent en garde légitimement contre les dangers du réchauffement climatique ont parfois tendance à considérer qu’une très grande partie de la population n’a pas encore pris la mesure de l’enjeu. La multiplication des initiatives citoyennes semble pourtant montrer le contraire, depuis les nouvelles mobilités , au développement de l’économie circulaire en passant par d’autres types d’agriculture. Une question se pose toutefois : la multiplication évidente de ces initiatives est-elle suffisante pour changer les choses ? Faut-il prendre aussi, et peut-être d’abord, des mesures plus structurantes qui soient portées fortement par les pouvoirs publics ? Si oui lesquelles et dans quels domaines ?

- Il y a trois ans, Emmanuel Macron remportait la présidentielle et les législatives en pulvérisant les partis du gouvernement traditionnels, -les Républicains et le Parti socialiste pour ne citer que les principaux. La vie politique française apparait dès lors totalement déstructurée et cela se vérifie aussi au plan local. A Metz par exemple des socialistes se retrouvent sur des listes qui peuvent très différentes et des candidats classés à droite désertent leur camp pour se situer dans un ailleurs parfois improbable. Que pensez-vous de tout cela ?

- C’est un fait marquant de nos sociétés modernes : notre attachement aux animaux de cesse de progresser même si le nombre d’abandons à la SPA demeure beaucoup trop élevé en France. Aujourd’hui nous accordons la plus grande importance à la cause animale et ce n’est pas notre ami Aziz Mebarki qui me contredira lui dont les deux sympathiques chiens mènent une vie que ne renierait pas un milliardaire à la retraite. Chers amis comment expliquez-vous cet attachement qui ne concerne pas qu’e notre collègue Aziz et qui tend à se généraliser ?

- Ce qui vous a intéressé, ému, déplu ou enthousiasmé ces derniers jours.