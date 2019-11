Moselle Actu commente l'actu

- C'est une particularité française très marquante. Nos compatriotes demandent de plus en plus tout à l’État. Lorsqu’un pont s’effondre près de Toulouse au passage, l’opinion publique et les médias cherchent d’abord quelle est la responsabilité des pouvoirs publics alors qu’on sait aujourd’hui que le véhicule incriminé dépassait 19 tonnes autorisées.

D’où vient selon vous cette fixation de nos concitoyens sur la place de l’État alors que dans le même temps on n’attend plus rien des politiques et des élus nationaux qui président pourtant aux destinées de l’État français parce qu’ils sont légitimement élus ?

- C'est parti ! Dans la plupart des villes de Moselle les marchés de Noël sont ouverts et les illuminations brillent de mille feux Il faut bien constater que ces festivités urbaines débutent de plus en plus tôt. Meme en Allemagne les marchés sont ouverts alors que traditionnellement on attendait le premier dimanche de l’Avent. Des voix s’élèvent toutefois que les marchés de Noël ouvrent de plus en plus tôt en banalisant les fêtes de Noël. Quel est votre avis chers amis?

- Le 16 novembre dernier l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine a adopté par 36 voix contre 13 un texte qui permet aux pasteurs de bénir les couples homosexuels en Alsace Moselle. Par ailleurs, l’Eglise protestante de France, principal église protestante de France, avait déjà autorisé cette bénédiction.

RCF Jerico Moselle est une radio qui ne cache pas son identité chrétienne mais qui ne veut éluder aucun sujet particulièrement à un moment où les choses bougent aussi dans l’église catholique contrairement à ce qu’on pense parfois. Chers amis pouvons-nous faire le point sur le sujet sur la forme et sur le fond ?

- Ce qui vous a intéressé, ému, déplu ou enthousiasmé ces derniers jours. La parole est libre.