- Comment y échapper !!, même ici sur l’antenne de RCF Moselle ! Le Black Friday : venu des US cet évènement commercial d'une journée se déroule le vendredi suivant la fête de Thanksgiving. Ce vendredi marque traditionnellement le coup d’envoi de la période des achats des fêtes de fin d'année. La folie consumériste a son comble ou presque. Questions : Y avez-vous cédé ? Y a-t-il des retombées en direction des petits commerces ou est ce seulement au profit des grands du commerce ? Selon l’asso UFC que choisir « c’est un miroir aux alouettes » C’est aussi votre sentiments ?

- Les agriculteurs ont manifesté la semaine dernière pour faire part ( à nouveau ) des craintes pour ce métier et casser la mauvaise image qui semble coller à l’agriculture .( méthodes de traitements . Il y a aussi Le film “Au Nom de la Terre”, d’Édouard Bergeon avec Guillaume Canet, retrace l’histoire du père agriculteur du réalisateur qui s’est suicidé. Question Comment tenter de réconcilier les français avec le monde agricole ? Ont-ils vraiment une mauvaise image ? Sont ils « vraiment » les jardiniers de nos campagnes ? La filière agro-alimentaire ne doit elle pas faire plus d’efforts et permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail ? Sommes-nous prêts à payer plus cher ? L’agriculture elle aussi s’est mondialisée ….. Quid des terrains agricoles grignotés par l’urbanisation ??

- Pour terminer Moselle Actu commente l’actu « Ce qui vous a ému, passionné ou simplement intéressé dans l’actualité de ces derniers jours. La parole est libre