Moselle Actu commente l'actu

- Les débats et les manifestations sur le réchauffement climatique ou les féminicides passent pour l’instant second plan. L’heure est à l’action contre le projet de réforme de notre système de retraite présenté par Emmanuel Macron et son gouvernement. La mobilisation est indiscutablement très importante. Nous n’allons pas entrer dans le détail de ce dossier extrêmement complexe mais je vais vous poser trois questions très basiques. Fallait-il vraiment se lancer dans cette réforme des retraites par point ? Y comprenez-vous quelque chose ? Qu’est-ce qui s’est passé pour que l’on dérape à ce point contrairement aux autres démocraties occidentales où on ne voit autant de levée de boucliers

- Dans une interview récente le secrétaire général de la CFDT a estimé que notre société était tellement stressée qu’il n’est plus possible de poser sereinement les débats. Comment expliquez-vous la montée en puissance des radicalités et l’impossibilité actuelle de trouver des compromis sur un certain nombre de sujets qu’il soit économiques sociaux ou sociétaux ? La faute aux médias ?

- Le FC Metz vient de subir sa deuxième défaite en 4 jours en s'inclinant lourdement samedi à Nice, dans la foulée de sa défaite à domicile face à Rennes. Vendredi, avec plusieurs joueuses messines dans ses rangs et l'emblématique sélectionneur messin Olivier Krumbholz, l'équipe de France de handball a été éliminée sans gloire dès le premier tour du championnat du monde au Japon. Mais le sport, ce sont aussi des amateurs qui jouent dans la cour des grands : samedi les footballeurs de Hombourg Haut défiaient l'AJ Auxerre en Coupe de France pendant que ceux de Boulay se déplaçaient à Raon l'Etape. Dites-moi ce que tout cela vous inspire ?

- Ce qui vos a ému, passionné ou simplement intéressé dans l’actualité de ces derniers jours. La parole est libre