Moselle Actu commente l'actu

- Les 12 candidats qui briguent la mairie de Metz sont-ils vraiment visibles par nos concitoyens ? Autour de quelles propositions ? Surtout les grandes manœuvres qui sont lancées à l’arrière du décor sont faites de tractations parfois surréalistes qui laisse un peu rêveur. Jeremy Aldrin, Emmanuel Lebeau ou Christiane Pallez pour le prendre que ces exemple continuent à s’interroger pour savoir s’ils rejoignent une liste où s’ils y vont seuls et d’autre hésitent encore à l‘exemple de Raphael Pitti qui dit qu’il « pourrait y aller ». Que pensez-vous de tout ça ?

- Après le débat sur les municipales proprement dite nous consacrons à un moment à Legouest. Comment expliquer ces menaces ? Les élus messins sont-ils assez influents ? Le thème de Metz en déclin va-t-il de plus en plus s’ imposer dans la campagne ?

- La transition énergétique : on peut dire que l’année qui s’écoule aura été marquée par une prise de conscience accrue de l’urgence de la situation climatique et aussi par le développement des initiatives. Les constructeurs autos proposent tous désormais des autos électriques, les plastiques à usage unique commencent à être interdits, les aides gouvernementales pour l’isolation des logements apparaissent, les transports en commun passent à l’électrique ou à l’hydrogène.. Ce sujet c’est l’affaire de tous mais nos collectivités en font-elles assez en matière d’initiatives et d’incitations. Une ville comme Metz la pionnière en matière d’écologie urbaine en fait-elle assez ? Nous même en faisons nous assez ? Que pensez-vous de l’attitude globale de la population française ?

- Ce qui vos a ému, passionné ou simplement intéressé dans l’actualité de ces derniers jours. La parole est libre